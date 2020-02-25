В Госдуме предостерегли от переедания блинов на Масленицу

Переедание блинов, приготовленных с большим количествам масла, вредно для организма.

Как сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич, при выпекании блинов нужно использовать сковородку с антипригарным покрытием и не использовать масло. При этом для блинов необходимо выбирать более полезную начинку.

Депутат призвал жителей страны не переедать в масленичную неделю, чтобы избежать осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта, сообщает РИА "Новости".

В этом году Масленица проходит с 24 февраля по 1 марта.

Напомним, в шарташском парке Екатеринбурга пройдут масленичные гуляния. По словам директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, в Каменных палатках празднование Масленицы пройдет впервые.

Также обширные мероприятия планируются в "Парке сказов". Руководитель креативного отдела Ксения Кармацких рассказала, что в этом году впервые вход будет платным. "Для "Парка сказов" 2020 год юбилейный (5лет) и для наших клиентов домики, по которым они любят гулять, будут включены в стоимость билета. Будет не более 500 гостей. Усилена охрана, поэтому родителям не нужно бояться за сохранность своих детей", - отметила она.