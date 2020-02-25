Российские власти обязаны вернуть социологов, похищенных в Ливии – Бредихин

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
пикет, шугалей, ливия (2020) | Фото: t.me/rlz_the_kraken

Российские власти обязаны вернуть социологов, похищенных в Ливии – Бредихин

По мнению кандидата исторических наук, главного редактора журнала «Архонт» Антона Бредихина, российским властям необходимо любыми способами добиваться освобождения похищенных в Ливии социологов Фонда защиты национальных ценностей. Эксперт считает, что российские граждане, работающие за границей, должны обладать особым статусом.

Напомним, в 2019 году россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в Ливию проводить социологическое исследование. Работа сотрудников ФЗНЦ была согласована с триполитанским правительством. Однако в итоге россияне были незаконно похищены террористами группировки RADA, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия. С тех пор социологов удерживают в тюрьме «Митига», которой управляют сами боевики. Примечательно, что никаких конкретных причин для задержания сотрудников ФЗНЦ озвучено не было.

Сегодня, 24 февраля у Максима Шугалея день рождения. Он вынужден проводить его в нечеловеческих условиях в триполитанской тюрьме. Недавно ситуация усугубилась из-за того, что «Митигу» переоборудовали в военную базу. Теперь там расположились сирийские террористы и турецкие наёмники, переброшенные на подмогу «правительству» Файеза Сарраджа. Заключённые по сути стали играть роль живого щита для ПНС.

Бредихин выразил мнение, что России в данном вопросе необходимо занять ту же позицию, что и США по отношению к своим похищенным гражданам. Возвращать россиян на родину необходимо любыми способами, подчеркнул политолог.

«Здесь нужно занять позицию нашего вечного конкурента США. В том плане, что граждане России всегда должны возвращаться после задержания на родину, потому что их права надо защищать всевозможными дипломатическими, политическими и, возможно, даже военными способами. Учитывая, что Россия является очень активным актором ливийского урегулирования, нужно точечно надавить на Правительство национального согласия, чтобы они передали обратно наших социологов», — объяснил эксперт.

Российским властями необходимо отстаивать права россиян в любой точке мира. В первую очередь это должно относиться к странам, которым Россия оказывает помощь, подчеркнул Бредихин. Москва активно участвуют в урегулировании ливийского кризиса. Именно по инициативе РФ в Триполи был введён режим прекращения огня. По этой причине российские власти в праве требовать освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана у триполитанских властей.

 «В дальнейшем, конечно, нужно определить перед руководством Правительства национального согласия свою позицию так, что если вы задерживаете граждан РФ, то надо их выдавать обратно, потому что нам необходимо защищать права наших граждан и их невозвращение недопустимо», — подытожил эксперт.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Российские власти обязаны вернуть социологов, похищенных в Ливии – Бредихин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: триполи, ливия, бредихин, шугалей, Фонд защиты национальных ценностей, тюрьма митига, Файез Саррадж



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети