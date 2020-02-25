Российские власти обязаны вернуть социологов, похищенных в Ливии – Бредихин

По мнению кандидата исторических наук, главного редактора журнала «Архонт» Антона Бредихина, российским властям необходимо любыми способами добиваться освобождения похищенных в Ливии социологов Фонда защиты национальных ценностей. Эксперт считает, что российские граждане, работающие за границей, должны обладать особым статусом.

Напомним, в 2019 году россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправились в Ливию проводить социологическое исследование. Работа сотрудников ФЗНЦ была согласована с триполитанским правительством. Однако в итоге россияне были незаконно похищены террористами группировки RADA, подконтрольной так называемому Правительству национального согласия. С тех пор социологов удерживают в тюрьме «Митига», которой управляют сами боевики. Примечательно, что никаких конкретных причин для задержания сотрудников ФЗНЦ озвучено не было.

Сегодня, 24 февраля у Максима Шугалея день рождения. Он вынужден проводить его в нечеловеческих условиях в триполитанской тюрьме. Недавно ситуация усугубилась из-за того, что «Митигу» переоборудовали в военную базу. Теперь там расположились сирийские террористы и турецкие наёмники, переброшенные на подмогу «правительству» Файеза Сарраджа. Заключённые по сути стали играть роль живого щита для ПНС.

Бредихин выразил мнение, что России в данном вопросе необходимо занять ту же позицию, что и США по отношению к своим похищенным гражданам. Возвращать россиян на родину необходимо любыми способами, подчеркнул политолог.

«Здесь нужно занять позицию нашего вечного конкурента США. В том плане, что граждане России всегда должны возвращаться после задержания на родину, потому что их права надо защищать всевозможными дипломатическими, политическими и, возможно, даже военными способами. Учитывая, что Россия является очень активным актором ливийского урегулирования, нужно точечно надавить на Правительство национального согласия, чтобы они передали обратно наших социологов», — объяснил эксперт.

Российским властями необходимо отстаивать права россиян в любой точке мира. В первую очередь это должно относиться к странам, которым Россия оказывает помощь, подчеркнул Бредихин. Москва активно участвуют в урегулировании ливийского кризиса. Именно по инициативе РФ в Триполи был введён режим прекращения огня. По этой причине российские власти в праве требовать освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана у триполитанских властей.

«В дальнейшем, конечно, нужно определить перед руководством Правительства национального согласия свою позицию так, что если вы задерживаете граждан РФ, то надо их выдавать обратно, потому что нам необходимо защищать права наших граждан и их невозвращение недопустимо», — подытожил эксперт.