В Ижевске на стройке обрушился лестничный проем: погиб рабочий

В Ижевске обрушился лестничный марш в строящемся жилом комплексе, погиб рабочий.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, трагедия произошла сегодня около 15 часов. Лестничный марш обрушился с пятого по первый этаж. Под завалами оказались двое рабочих.

Один из них скончался от полученных травм на месте, второй доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело, допрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята необходимая документация.