05 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Боинг-777, Украина, крушение (2014) | Фото:ntv.ru

Следствие по делу MH17 заявило о наличии свидетеля запуска "Бука"

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что у Совместной следственной группы по крушению малайзийского Boeing в Донбассе есть свидетель, который видел запуск ракеты "Бук" по самолету.

Об этом он сказал в беседе с американским телеканалом CBS. "Я бы сказал, что у нас есть (по крайней мере) один очевидец. Сколько их всего, этого я не говорил", - цитирует прокурора РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала балаганом заявления Вестербеке. "Из показаний: "Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень...". Противно. Из трагедии устроили балаган", - написала она в Facebook.

Напомним, ресурс для независимых журналистов Bonanza Media опубликовал отчет военной разведки Нидерландов для национальной прокуратуры. В нем анализируются данные о положении ЗРК "Бук" в момент катастрофы. Судя по докладу, в зоне, откуда мог быть сбит Boeing-777, не было ни российских, ни украинских установок данного типа.

Полиция Австралии подтвердила утечку секретных данных по делу сбитого в Донбассе MH17, заявив, что некоторые документы, распространенные платформой Bonanza Media, являются подлинными.

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Следствие по делу MH17 заявило о наличии свидетеля запуска "Бука"

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Теги: MH17, Бук, Нидерланды



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