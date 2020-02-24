В Пермском крае фельдшеры тащили пациента до "скорой" по асфальту

В Пермском крае фельдшеры волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи. Видеозапись появилась в группе "ЧП Березники" в соцсети "ВКонтакте".

На вопрос возмущенных очевидцев, почему пациента не положили на носилки, фельдшер ответил, что "носилки для больных, а он весь грязный". "А потом тебя повезут на этих носилках!" – добавил медработник.

Местные жители в Сети призвали прокуратуру обратить внимание на "быдломедицину".

Ранее сотрудников "скорой помощи" в Каменске-Уральском обвинили в том, что они выбросили из машины пациента, который не мог самостоятельно передвигаться.