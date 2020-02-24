05 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО В России Пермский край
В Березниках врачи скорой по асфальту тащили пациента до машины (2020) | Фото: Скриншот видео с vk.com/chp_berezniki

В Пермском крае фельдшеры тащили пациента до "скорой" по асфальту

В Пермском крае фельдшеры волокли пациента по асфальту к машине скорой помощи. Видеозапись появилась в группе "ЧП Березники" в соцсети "ВКонтакте".

На вопрос возмущенных очевидцев, почему пациента не положили на носилки, фельдшер ответил, что "носилки для больных, а он весь грязный". "А потом тебя повезут на этих носилках!" – добавил медработник.

Местные жители в Сети призвали прокуратуру обратить внимание на "быдломедицину".

Ранее сотрудников "скорой помощи" в Каменске-Уральском обвинили в том, что они выбросили из машины пациента, который не мог самостоятельно передвигаться.

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В Пермском крае фельдшеры тащили пациента до "скорой" по асфальту

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Теги: березники, скорая помощь, фельдшеры, пациент



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Развитие сюжета:

Ранее 02.03.2020 07:40 Мск В Березниках после скандала с медиками, которые тащили по асфальту пациента, уволен главврач "Скорой помощи"
Ранее 25.02.2020 07:35 Мск "Пришла в ужас". Министр возмутилась тем, как в Березниках медики тащат пациента по асфальту

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