Верховный суд не освободил от долгов свердловского депутата, советовавшего "меньше есть"

Верховный суд РФ оставил в силе судебные акты трех инстанций, которые не освободили от долгов по завершении процедуры банкротства екатеринбургского депутата Илью Гаффнера.

Как говорится в определении суда, ВС России отклонил кассационную жалобу Гаффнера, просившего передать вопрос для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

В июле 2016 года депутат был признан банкротом и в отношении него была введена открытая процедура реализации имущества. Иск в суд о банкротстве Ильи Гаффнера подавал Россельхозбанк, которому народный избранник задолжал порядка 200 млн руб.

Летом 2018 года суд не удовлетворил жалобу Россельхозбанка на прекращение процедуры реализации имущества. Однако 9 января 2019 года Арбитражный суд Уральского округа решил направить дело на новое рассмотрение.

Арбитражный суд в мае 2019 года завершил процедуру реализации имущества Гаффнера, но не освободил его от обязательств перед кредиторами. Такое решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции, передает РИА Новости.

Напомним, в январе 2015 года Гаффнер оскандалился: комментируя рост цен на продукты, он заявил, что, если россиянам не хватает денежных средств, "надо просто задуматься о собственном здоровье, поменьше питаться, например".