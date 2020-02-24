Сын тюменского инвалида Романова, участвующий в голодовке, проговорился, что ест шаурму

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов 22 февраля вновь посетил квартиру, где активист Андрей Романов объявил голодовку.

Омбудсмен рассказал, что медиков попросили подъехать к месту жительства Романова, чтобы предложить медицинскую помощь или консультацию, если это необходимо.

Степанов сообщил, что атмосфера в квартире, когда он пришел туда, была очень накаленной. "На меня посыпались обвинения в том, что я запрещал докторам заходить, и это чуть не привело к каким-то последствия", - говорит он в видеокомментарии, размещенном на официальном портале органов госвласти Тюменской области.

Сын Андрея Романова, который тоже участвует в голодовке, находился также в очень эмоциональном состоянии, выказывал недовольство тем, что помощь отцу не оказывалась крайне долго. При этом он проговорился, что принимает пищу. "Алеша в эмоциональном рассказе упомянул то, что он кушал сегодня шаурму", - рассказал Степанов.

Доктора в итоге оказали активисту Романову помощь, стабилизировав ему давление. В квартире остались только те, кто поддерживает голодовку вместе с ним.

Ранее Накануне.RU уже сообщало о том, что в квартире инвалида находятся всего трое-четверо человек. Отметим, что трансляция голодовки не ведется.

Напомним, ранее инвалид второй группы Андрей Романов обратился в центральный суд Тюмени с иском о взыскании 1 млрд руб. морального ущерба с областного правительства и администрации Тюмени. Как он сам сообщил на своем Youtube-канале, миллиард нужен ему "для исполнения государственных гарантий и обязательств перед всеми инвалидами и многодетными семьями, которым необоснованно отказали в получении земельных участков и в постановке на учет, как нуждающихся в получении жилья по договорам социального найма".

В тюменском отделении "Всероссийской организации инвалидов" ("ВОИ") общественника не поддержали и обвинили в корысти, в попытке решить личные проблемы. Было отмечено, что Андрей Романов не имеет права на получение бесплатного муниципального жилья, поскольку не проживает на территории Тюменской области пять лет и имеет в собственности несколько автомобилей.

Инициативы и манера действий Романова вызвали негодование тюменских инвалидов. Они подписали петицию против "социального экстремизма" активиста.