"Не по-мужски". Сотрудников энергокомпании в Кургане 23 февраля обязали выйти на работу и заставили подписать обращение к Мишустину

Курганский блогер Илья Винштейн опубликовал открытое письмо работников сферы энергетики Курганской области за подписью экс-директора "Водного союза", а ныне руководителя профсоюза "Энергосоюз" Бориса Кошмара. В нем говорится, что письмо составлено на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, который 25 февраля приедет с рабочим визитом в Курганскую область, передает корреспондент Накануне.RU.

В письме сказано, что губернатор Зауралья Вадим Шумков и его команда еще с сентября 2019 года жестко критикуют и оказывают давление на энергетический комплекс региона. Дошло до заявлений о том, что якобы власти Курганской области настаивают на том, чтобы не развивать и не реконструировать энергетику Зауралья.



"Далее по тексту авторы письма перечисляют, сколько денег было вложено в энергетику Зауралья за последние 10 лет, а в самом конце подводят итог: "Видимо, для руководства области все это является незначительными достижениями, так как в августе 2019 года губернатор Шумков В.М обратился к президенту с проблемой убытия населения и отсутствия экономического роста в связи с высокими тарифами на электроэнергию". После авторы текста обвиняют Шумкова в манипуляции с цифрами в угоду своему политическому пиару", - пишет в своем блоге Винштейн.



Однако желающих подписать такое обращение к Мишустину оказалось очень мало - чтобы решить проблему, руководство компаний в Кургане, подконтрольных бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову, в День защитника Отечества 23 февраля, когда курганцы проводят время в кругу семьи или с друзьями, используя свой законный выходной, вызвало всех своих работников и заставило чуть ли не силой подписывать обращение к Мишустину.

В группе "Вконтакте" под названием "OFFROAD45-Курганский клуб любителей бездорожья" сотрудник энергетической сферы из Кургана Сергей Фофонов пишет, что работников действительно вызывали, чтобы поставить подпись под обращением к премьеру.

"Здравствуйте, поздравляю всех с 23 февраля и сообщаю грустную новость - сегодня руководство компании "СУЭНКО" в срочном порядке (невзирая на праздник, а, возможно, пользуясь спешкой людей вернутся к застолью) вызывает своих работников для сбора подписей в пользу поднятия тарифов на электроэнергию, обещая достойную зарплату и мотивируя безупречной работой организации за последние годы, что откровенная ложь (я являюсь работником этой компании), достойная зарплата только у руководителей, треть работников - пенсионеры, которые подпишутся лишь бы их не трогали. Завтра эти подписи планируют отдать премьер-министру Мишустину. Руководство вроде и вводят в работу новшества, но по факту становится только хуже, а порой и вовсе смешно. В общем, конечно грустно, очень не по-мужски в этот праздник поступает руководство "СУЭНКО". Прошу не винить простых работников -их загнали в эти рамки, где хоть и не все, но многие вынуждены поставить подпись", - написал Сергей.

Как сообщила Накануне.RU директор департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина, в письме за подписью Кошмара, которое заставляли подписывать работников "СУЭНКО", написаны неверные цифры.

"Там говорится, что в бюджет региона от энергетиков поступает 1,2 млрд руб., однако экономика Курганской области страдает больше и еще большей суммы ущерб происходит от завышенных цен на потребленные энергоресурсы", - отметила Гагарина.

Борис Кошмар не смог прокомментировать Накануне.RU это письмо - на момент публикации его телефон оказался вне зоны доступа. Однако председатель Федерации профсоюзов Курганской области Вячеслав Савин смог связаться с Кошмаром. Как сообщил Накануне.RU Савин, Кошмар подтвердил ему тот факт, что вызывает людей на работу в праздничный день для того, чтобы они поставили подписи в обращении к Мишустину.

Сейчас в штабе энергоолигархов Бикова и Боброва в Екатеринбурге, которые контролируют весь энергетический комплекс Курганской области, настоящая паника - оказалось, что они пытались получить через Москву приглашение на встречу с Михаилом Мишустиным в Кургане 25 февраля, но не смогли - им было отказано. Тогда энергетики решили действовать другими методами и начали звонить крупным зауральским бизнесменам и требовать, чтобы на встрече с Мишустиным они не поднимали тему высоких энерготарифов для бизнеса в Зауралье. Один из бизнесменов, который поделился с Накануне.RU этой информацией, был крайне удивлен такой просьбе директора "СУЭНКО" Данила Анучина.

Сейчас энергетики этими действиями, по всей видимости, пытаются скомпрометировать губернатора Шумкова и его команду перед визитом Михаила Мишустина. Есть информация, что провокация с подписями под обращением - не последняя в "обойме ржавого автомата" Бикова и Боброва и "стрельба" вскоре будет продолжена.