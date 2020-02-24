В Новом Уренгое два человека погибли при пожаре в жилом доме

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошел пожар в жилом доме, есть погибшие.

Сообщение о возгорании в 4-квартирном одноэтажном деревянном доме по улице Западной поступило сегодня в 12.30.

На момент прибытия пожарных горел чердак и комнаты на общей площади 100 квадратных метров, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

Была обнаружена женщина, которую передали медикам, но спасти ее не удалось. Также пожарными был обнаружен мужчина без признаков жизни.

Отмечается, что была угроза распространения пожара на рядом стоящий жилой дом, но огнеборцы не допустили распространение огня.