05 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
(2004) |

В московском цирке опровергли информацию о том, что билетерша выгнала китайцев

Большой Московский цирк опроверг информацию о том, что не пускает на представления граждан Китая.

В пресс-службе учреждения РИА Новости заявили, что в их цирке таких прецедентов не было, а на представления пропускают всех, у кого есть билеты.

Ранее в Сети появились сообщения, что туристов из Китая якобы выгнали из цирка в гостиницу под карантин.

По данным Mash, гости из Гонконга приехали посмотреть Москву, сходить в цирк, но билетерша, увидев людей "с подозрительным разрезом глаз", позвонила в полицию, и "те отконвоировали группу обратно в гостиницу".

Как пишет телеграм-канал, врачи действительно запретили гостям покидать отель, однако гонконгцы недовольны и жалуются на ущемление прав.

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В московском цирке опровергли информацию о том, что билетерша выгнала китайцев

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Теги: цирк, москва, китайцы



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