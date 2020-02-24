В московском цирке опровергли информацию о том, что билетерша выгнала китайцев

Большой Московский цирк опроверг информацию о том, что не пускает на представления граждан Китая.

В пресс-службе учреждения РИА Новости заявили, что в их цирке таких прецедентов не было, а на представления пропускают всех, у кого есть билеты.

Ранее в Сети появились сообщения, что туристов из Китая якобы выгнали из цирка в гостиницу под карантин.

По данным Mash, гости из Гонконга приехали посмотреть Москву, сходить в цирк, но билетерша, увидев людей "с подозрительным разрезом глаз", позвонила в полицию, и "те отконвоировали группу обратно в гостиницу".

Как пишет телеграм-канал, врачи действительно запретили гостям покидать отель, однако гонконгцы недовольны и жалуются на ущемление прав.