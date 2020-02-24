Суд в Екатеринбурге арестовал основателя компании по кибербезопасности Vee Security

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест на два месяца сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в хранении наркотиков.

Как сообщалось, мужчину, проживающего в Петербурге, задержали накануне около отеля, куда он приехал из аэропорта. При нем обнаружили грамм экстази - наркотик нашли при обыске в отделении полиции.

По данным РИА Новости, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ за приобретение и хранение наркотических средств.

Литреев, в частности, является разработчиком приложения "Красная кнопка", предназначенного для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими.