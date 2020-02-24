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Общество За рубежом
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Разработанная в Китае вакцина предварительно показала эффективность против коронавируса

В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. По его словам, нужны дальнейшие проверки и доработки.

Ханьхуэй также рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

"Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными", - цитирует посла "Интерфакс".

Ранее в КНР заявляли, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в конце апреля. Сообщалось, что ученые из Шахайского университета совместно с лабораториями нескольких фармацевтических компаний приступили к испытанию нескольких вакцин на мышах. Это первый этап, после которого препарат будет испытываться на более крупных животных, и только потом, если не будет никаких опасных побочек, начнутся клинические испытания на людях.

Напомним, ВОЗ заявляла, что окончательно вакцина может быть готова не раньше чем через полтора года.

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Разработанная в Китае вакцина предварительно показала эффективность против коронавируса

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Теги: китай, коронавирус, вакцина



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