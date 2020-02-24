В Совфеде оценили слова Трампа о примирении России и Украины

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о примирении России и Украины.

Накануне Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Россия и Украина пришли к согласию. "Если бы они поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира", – считает президент Штатов.

Российский сенатор, комментируя эту речь, заявил, что слова без действий "мало что значат", и заявления американского лидера тому "лучший пример".

"А что он сделал для этого – оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?" – написал Пушков в Twitter.

В сентябре американский президент Дональд Трамп заявлял, что видит прогресс в отношениях между Киевом и Москвой.

Об этом глава Белого дома сказал во время двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Продолжайте в том же духе", - добавил президент США.