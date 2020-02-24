05 Сентября 2020
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Общество За рубежом
коронавирус, карантин, пустые улицы в Китае (2020) | Фото: Антискрепа

В Ухане остались 44 студента из России

В китайском городе Ухань, являющемся эпицентром распространения коронавируса нового типа, остаются 44 российских студента.

Об этом сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, пояснив, что им предлагалась эвакуация, однако они от нее отказались.

Дипломат заверил, что студентам предоставляют необходимое питание и условия для жизни, их безопасность "гарантирована", передает "Интерфакс".

Напомним ,1 февраля президент РФ Владимир Путин приказал привлечь самолеты Воздушно-космических сил для эвакуации россиян из наиболее пораженных коронавирусом регионов Китая. Тюменская область была определена как зона карантина для граждан, возвращающихся в Россию.

Всего из Уханя вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

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В Ухане остались 44 студента из России

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Теги: ухань, студенты, россия , коронавирус



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