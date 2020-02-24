Праздник 23 февраля стал одним из лидеров поисковых запросов на Украине

Запрещенный на Украине День защитника Отечества стал одним из лидеров запросов в поисковой системе Google на территории Украины. Украинцы набирали разные варианты поиска как на мове, так и по-русски.

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Тема празднования 23 февраля стала одной из самых обсуждаемых на Украине, в основном среди его сторонников, не согласных с политическим режимом в стране. Противники в основном предпочитали не высказываться, как будто никакого праздника не существует вовсе.

Журналист Юрий Молчанов написал, что многих в стране праздник объединил, а "Вятровичи и иже с ним – это тоже вирус. Который на глазах отторгается нашим с вами иммунитетом".

Популярный блогер Денис Гороховский написал, что несколько лет назад бывший харьковский губернатор Михаил Добкин ввел традицию каждое 23 февраля публично посылать бывшего главного "декоммунизатора" Владимира Вятровича.

"И хоть последний уже и не возглавляет Украинский институт нацпамяти, я считаю, что это не повод прерывать традицию", - написал он, нецензурно послав Вятровича.

Каждый год 9 мая День Победы и Парад Победы в Москве также становятся лидерами поисковых запросов на Украине.