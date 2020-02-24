05 Сентября 2020
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Число зараженных коронавирусом за пределами материкового Китая продолжает расти

За пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились 1788 человек.

За прошедшие сутки число случаев заражения возросло на 309, сообщает South China Morning Post. Число смертельных случаев возросло с 15 до 20.

В Китае к 00:00 часов по местному времени понедельника подтверждено 77150 случаев заражения коронавирусом. Смерть зафиксирована в 2592 случаев.

В России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом Covid-19, сообщил 24 февраля Роспотребнадзор.

Ранее ведомство заявляло, что под контролем в связи с коронавирусом остаются 10 тыс. 825 человек.

Обследование прибывающих из Китая рейсов проводится в Шереметьево, это единственный аэропорт в стране, который принимает самолеты из Поднебесной. Прибывшие проходят через изолированный терминал, где их анкетируют и передают под медицинское наблюдение.

490 граждан Китая изолированы в 127 специально развернутых учреждений, где за ними могут наблюдать медики.

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Число зараженных коронавирусом за пределами материкового Китая продолжает расти

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Теги: китай, коронавирус, заражение



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