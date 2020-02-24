05 Сентября 2020
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Происшествия В России
(2006) | Фото: Накануне.ru

Замглавы таможни Шереметьево арестовали по делу о крупной взятке

Заместитель начальника таможенного поста Шереметьево арестован за получение взятки в особо крупном размере.

В отношении Черникова А. А. возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ, сообщает Следственный комитет РФ.

Речь идет о получении взяток на сумму более 1 млн рублей от гражданина Китая. По версии следствия, чиновник в 2018–2019 годах несколько раз получал от иностранца деньги за содействие в провозе товаров без уплаты пошлины.

Напомним, в сентябре 2019 год в суд было направлено дело замначальника Шереметьевской таможни, обвиняемого в пособничестве контрабанде. По данным Генпрокуратуры,Валерий Кузьмин "неоднократно содействовал в беспрепятственном и первоочередном таможенном оформлении контрабандных грузов, ввозимых на территорию России, а также способствовал оформлению грузовых таможенных деклараций без необходимых документов".

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Замглавы таможни Шереметьево арестовали по делу о крупной взятке

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Теги: таможня шереметьево, взятка



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