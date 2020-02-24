05 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Мексика, флаг (2012) | Фото:timetravel.ru

15-летняя россиянка найдена после недели розысков в Мексике

Пропавшую в Мексике неделю назад 15-летнюю россиянку нашли живой.

По словам консула России в Мексике Андрея Трояновского, девочка сама ушла из дома, ее не похищали.

Гражданка РФ проживает в городе Тлахомульков мексиканском штате Халиско вместе с семьей, передает РИА Новости. Она пропала 17 февраля вместе с двумя гражданками Мексики 16 и 17 лет.

Предполагалось, что им может угрожать серьезная опасность, был объявлен "желтый" уровень тревоги.

Ранее в Мексике родственники и близкие разыскивали 63-летнюю актрису Наталью Андрейченко. Она в это время медитировала в джунглях.

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15-летняя россиянка найдена после недели розысков в Мексике

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Теги: мексика, россиянка, подростки



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