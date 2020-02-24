Минздрав Украины запретил передачу еды эвакуированным из Уханя

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар, чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом заявил заместитель главы ведомства Виктор Ляшко, передает агентство "Укринформ".

По его словам, пищу для людей в карантине готовят непосредственно на месте. В обсервацию можно передавать только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

Напомним, в Харьков из Уханя привезли более 70 эвакуированных из-за коронавируса граждан. 20 февраля утром самолет из Уханя долго не мог сесть, кружа над Харьковской областью. Власти до последнего момента скрывали его пункт назначения, подпитывая подозрения. Ранее протесты шли во Львовской, Тернопольской, Киевской областях.

В Новых Санжарах (Полтавская область), куда прибыли автобусы с эвакуированными, полиция жестоко расчистила дорогу к санаторию. Произошло побоище, в результате которого многие местные жители были избиты и скручены на земле. В поселок переброшены военная техника и сотни полицейских.

Также сообщалось, что в санатории в Новых Санжарах, в котором разместили на карантин эвакуированных из Уханя украинцев, часть персонала написала заявление на увольнение.