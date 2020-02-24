Касперович опроверг информацию о возбуждении против него и Логинова уголовных дел

Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, заявил, что в отношении него и его воспитанника не было возбуждено уголовных дел в Италии.

Ранее об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Касперович же утверждает, что в действительности дело еще не открыто, поскольку "только поступило заявление".

"Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего не было найдено", - приводит слова Касперовича РИА Новости.

Он отметил, что по возвращении в России вместе с юристами будет изучено законодательство Италии на предмет законности изъятия полицией личных вещей.

Телефон, ноутбук и другие вещи Логинова были изъяты в качестве улик для расследования о возможном применении допинга.

Напомним, 22 февраля прошли обыски в отеле, где размещена российская команда, обыскивали номер Логинова, который он занимает вместе с другим биатлонистом Евгением Гараничевым. Полиции стало известно, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

Тренер объяснил, что подошел к трассе во время соревнований, чтобы скорректировать ход гонки и взял чужую аккредитацию, поскольку своей у него не было. Касперович попросил прощения за свой поступок.

После обысков Логинов снялся с последней гонки Чемпионата мира. В результате российские биатлонисты не попали в топ-20 масс-старта. Россия в медальном зачете стала четвертой – на ее счету по одной золотой и бронзовой медали. Обе завоевал Логинов – золото в спринте и бронзу в гонке преследования.