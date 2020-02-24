Разведка ЛНА подтвердила новые поставки турецкого оружия ПНС

Разведка ЛНА сообщила, что сумела зафиксировать новые поставки из Турции оружия и спецтехники для боевиков ПНС.

Представитель Ливийской национальной армии Ахмад Мисмари заявил, что груз прибыл в порт Мисураты. Он подчеркнул, что содержимое груза подтвердила служба разведки ЛНА.

Мисмари заверил, что оружие и военная техника предназначаются для поддержки сил Правительства национального согласия (ПНС) на западе страны. При этом поставки происходят совершенно открыто, словно нет никакого эмбарго ООН. Фактически Турция нарушает соглашение о перемирии, которого удалось достичь ранее. Запрет ООН и вовсе действует с 2011 года.

Также ливийские военачальник подчеркнул, что силы ЛНА по-прежнему соблюдают режим тишины, однако фиксируют все нарушения со стороны боевиков ПНС или турецких военных.

Стоит отметить, что ПНС Файеза Сарраджа сотрудничает с Анкарой уже давно. Именно этой «дружбой» обусловлен провал женевских переговоров. Напомню, ПНС в одностороннем порядке решило выйти из переговоров под надуманным предолгом. В руководстве «праительства» объяснили это тем, что ЛНА якобы нарушает перемирие. Прекращение мирных переговоров произошло на фоне новых обсуждений усиления контроля оружейного эмбарго со стороны международной мониторинговой миссии.

Речь идёт об инциденте, когда силы ЛНА действительно открыли огонь из артиллерии. Правда, представители ПНС не сказали, что это было ответной мерой на провокацию со стороны самих террористов. Кроме того, огонь велся прицельно, уничтожив лишь склад боеприпасов.