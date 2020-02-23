В Екатеринбурге задержан основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев

В Екатеринбурге задержан основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.

Литреева задержали около отеля, куда он приехал из аэропорта. При нем обнаружили грамм экстази - наркотик нашли при обыске в отделении полиции.

По сообщению Интерфакса, Ленинский суд Екатеринбурга изберет меру пресечения в понедельник, 24 февраля.

По данным СМИ, Литреев, в частности, является разработчиком приложения "Красная кнопка", предназначенного для оповещения правозащитников о незаконном задержании полицейскими.