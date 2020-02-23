04 Сентября 2020
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Политика Курганская область Уральский ФО
Михаил Мишустин (2020) | Фото: duma.gov.ru

"Не нужно говорить о тарифах". На зауральских предпринимателей оказывают давление перед визитом премьера Мишустина

25 февраля в Курган с официальным визитом приедет недавно назначенный председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер пробудет в Кургане всего один день, но за это время он успеет многое - в частности, проведет встречу с курганскими предпринимателями, передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе этой встречи Мишустин выслушает представителей местного бизнеса. Один из главных вопросов, который должен быть обговорен на этой встрече - снижение высоких энерготарифов, однако местные энергетики по приказу своих начальников из Екатеринбурга - олигархов Артема Бикова и Алексея Боброва - начали требовать, чтобы предприниматели в ходе общения с Мишустиным не поднимали эту тему.

Один из крупнейших бизнесменов Курганской области, который попросил не называть его имени, рассказал Накануне.RU, что ему позвонил руководитель компании "СУЭНКО" (контролируется Биковым и Бобровым - прим.) Данил Анучин и потребовал не говорить с премьером о высоких тарифах.

"Не нужно говорить о тарифах - позвонил Анучин и сказал", - рассказал бизнесмен.

До Анучина Накануне.RU дозвониться не удалось.

Однако представители бизнеса вряд ли прислушаются к такой странной просьбе, ведь проблема высоких энерготарифов в Курганской области уже очень давно не дает нормально и спокойно работать местным предпринимателям. Губернатор Зауралья Вадим Шумков, возглавивший регион осенью 2018 года и победивший на выборах в сентябре прошлого года, попытался договориться с Алексеем Бобровым о снижении тарифов с целью вывода Курганской области из кризиса. Чтобы оживить экономику, якобы бизнесмен пообещал дать потенциальным инвесторам тариф, как в Тюмени - 4,5 рубля/кВтч вместо 8 рублей/кВтч, но слово не сдержал. Из двадцати бизнесменов, которые обратились за льготными тарифами в энергокомпанию "Восток", лишь трое в прошлом году получили скидку, и то смехотворную - на 50, 23 и 18 копеек от действующих расценок.

После таких обманных движений энергоолигарха власти Зауралья предприняли ряд жестких мер по снижению тарифов. Сначала чиновники провели аудит и пришли к выводу о неэффективности и даже вреде метода RAB, применяемого при формировании тарифа в Курганской области. В этом их поддержал президент России Владимир Путин, который дал распоряжение рассмотреть возможность отмены RAB в Зауралье. За несколько лет "СУЭНКО" получило по данному методу дополнительно к выручке от операционной деятельности доход в размере более 15 млрд руб. - примерно по 2 млрд в год. Эти деньги, вроде бы, должны были быть вложены в ремонт и развитие электросетевого хозяйства Курганской области, но уходили в неизвестном для властей направлении. По данным Минэнерго, к примеру, в 2017 году инвестиционная программа "СУЭНКО" была исполнена лишь на 14,8%.

Если вопрос по RAB будет решен в пользу Курганской области, а "вынужденной" генерации придет конец, то энергоолигархи потеряют в Зауралье минимум 3 млрд руб. в год. Перспектива потери сверхприбыли воспринимается энергетиками очевидно крайне негативно. Сейчас позиции энергетиков, считавшихся при экс-губернаторах Олеге Богомолове и Алексее Кокорине неофициальными хозяевами региона, сильно пошатнулись. Они это знают и понимают. Более того, ряд СМИ ведут против Шумкова настоящую информационную войну.

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"Не нужно говорить о тарифах". На зауральских предпринимателей оказывают давление перед визитом премьера Мишустина

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Теги: Михаил Мишустин, Курган, Алексей Бобров, Артем Биков, бизнес, предприниматели, энерготарифы, Данил Анучин, совещание



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