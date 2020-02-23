Без Логинова российские биатлонисты не смогли войти в двадцатку лидеров масс-старта ЧМ

04 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России
(2004) | Фото: admhmao.ru

Без Логинова российские биатлонисты не смогли войти в двадцатку лидеров масс-старта ЧМ

Российские биатлонисты не попали в топ-20 масс-старта на Чемпионате мира в Италии. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе (38 минут 9,5 секунд).

На втором и третьем месте французы Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен.

В гонке приняли участия два россиянина: Никита Поршнев промахнулся четыре раза и стал 26-м. На счету Матвея Елисеева семь неточных выстрела, он занял 28-е место.

Александр Логинов, напомним, отказался от участия в гонке из-за психологической неготовности: накануне итальянская полиция провела в его номере обыск.

В воскресенье завершилась программа чемпионата. ЧМ стал триумфальным для норвежских биатлонистов. Они выиграли шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали и заняли первое место в общекомандном зачете. Второе место заняла Франция (3, 2, 3), Третье – Италия (2, 2, 0), сообщает Интерфакс.

Россия в медальном зачете стала четвертой – на ее счету по одной золотой и бронзовой медали. Обе завоевал Логинов – золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Без Логинова российские биатлонисты не смогли войти в двадцатку лидеров масс-старта ЧМ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Логинов, обыски, биатлон, допинг, Александр Касперович



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.02.2020 08:56 Мск Касперович опроверг информацию о возбуждении против него и Логинова уголовных дел

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.02.2020 13:26 Мск Логинов снялся с последней гонки Чемпионата мира после обысков и скандала
Ранее 22.02.2020 21:51 Мск Тренер Логинова извинился за использование чужой аккредитации
Ранее 22.02.2020 21:02 Мск Итальянские полицейские не выявили улик, свидетельствующих о применении допинга Логиновым
Ранее 22.02.2020 19:57 Мск Российский биатлонист Александр Логинов может завершить спортивную карьеру из-за постоянных нападок
Ранее 22.02.2020 14:54 Мск Гараничев прокомментировал обыски: "они три дня шли лесом к нам, чтобы прийти перед эстафетой"
Ранее 22.02.2020 12:02 Мск "Вломились, забрали оружие". Александр Логинов прокомментировал утренние обыски
Ранее 22.02.2020 11:24 Мск ТАСС: обыски у Логинова прошли из-за подозрений в допинге
Ранее 22.02.2020 10:33 Мск Итальянские полицейские проводят обыски в отеле сборной России по биатлону

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети