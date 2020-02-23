Без Логинова российские биатлонисты не смогли войти в двадцатку лидеров масс-старта ЧМ

Российские биатлонисты не попали в топ-20 масс-старта на Чемпионате мира в Италии. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе (38 минут 9,5 секунд).

На втором и третьем месте французы Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен.

В гонке приняли участия два россиянина: Никита Поршнев промахнулся четыре раза и стал 26-м. На счету Матвея Елисеева семь неточных выстрела, он занял 28-е место.

Александр Логинов, напомним, отказался от участия в гонке из-за психологической неготовности: накануне итальянская полиция провела в его номере обыск.

В воскресенье завершилась программа чемпионата. ЧМ стал триумфальным для норвежских биатлонистов. Они выиграли шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали и заняли первое место в общекомандном зачете. Второе место заняла Франция (3, 2, 3), Третье – Италия (2, 2, 0), сообщает Интерфакс.

Россия в медальном зачете стала четвертой – на ее счету по одной золотой и бронзовой медали. Обе завоевал Логинов – золото в спринте и бронзу в гонке преследования.