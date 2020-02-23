Китаец, из-за которого выписали всех пациентов в инфекционке Богдановича, болен не коронавирусом

Китаец, из-за которого всех пациентов инфекционного отделения больницы Богдановича отправили на домашнее лечение, болен не коронавирусом.

Напомним, накануне уроженец КНР обратился за помощью к медикам с жалобами на высокую температуру. До выяснения обстоятельств он был госпитализирован в инфекционку, а все остальные пациенты - выписаны.

На сегодня в его анализах не обнаружен коронавирус, китаец чувствует себя лучше.