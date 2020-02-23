80-летний японец стал третьей жертвой коронавируса на Diamond Princess

Скончался еще один пассажир плавучей вспышки коронавируса, лайнера Diamond Princess. Погибший - гражданин японии 80-ти лет. Причиной смерти стала пневмония, развившаяся вследствие заражения.

Ранее на борту скончались еще двое.

Напомним, на японском лайнере Diamond Princess произошла вспышка коронавируса, из 3700 находившихся на борту людей заболели более 200. После двухнедельного карантина, в конце прошлой недели на берег выпустили пассажиров, не заразившихся новым вирусом.