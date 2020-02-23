04 Сентября 2020
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Общество В России
офшоры, оффшоры, доллар, кораблик, отток капиталов, отпуск, море, туризм (2015) | Фото:http://chepetsk-news.ru/

На турецких курортах можно будет расплачиваться рублями

На турецких курортах можно будет расплачиваться рублями. Вопрос прорабатывается на международном уровне, заявил губернатор Антальи Мунир Каралоглу.

"Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России, однако нет пока какого-то окончательного решения по этому вопросу, но есть разработки", - сообщил он.

Согласно прогнозу губернатора Антальи, число посещающих турецкую Анталью российских туристов в 2020 году увеличится на 15% и превысит 6 млн человек. По его словам, в прошлом году Анталью посетило более 16 млн туристов.

"Анталья является самым популярным туристическим районом Турции. Больше всего туристов приезжает, конечно, из России. В 2019 году 5 млн 585 тыс. русских провели отдых в Анталье. Пока не совсем ясно, сколько русских может приехать в 2020 году, но, по нашим предположениям, по сравнению с прошлым годом ожидается рост на 15%", - цитирует губернатора ТАСС.

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На турецких курортах можно будет расплачиваться рублями

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Теги: турция, курорт, анталья, валюта, рубли



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