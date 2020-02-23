Названа предварительная формулировка вопроса для голосования по поправкам в Конституцию

Формулировка вопроса для голосования по поправкам в Конституцию будет примерно такой: "Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?". Подразумеваются только ответы "Да" и "Нет". Об этом сегодня пишет РБК. Формулировка предварительная, конечная станет известна после того, как ее утвердит своим указом президент России.

Руководить проведением опроса будет Общественная палата. Ей предполагается отдать функции наблюдения за ходом голосования и подсчетом голосов.

Поправки пойдут единым блоком, проголосовать за каждую в отдельности не получится. После трех чтений в Госдуме за блок поправок должны проголосовать как минимум две трети заксобраний субъектов федерации, после чего пакет поправок утвердит Совет Федерации, а затем будет подписан президентом, говорит собеседник в рабочей группе. После этого поправки единым блоком будут вынесены на всероссийское голосование.

О подготовке к проведению опроса будут рассказывать через средства массовой информации. Общероссийские государственные телеканалы еженедельно предоставят ЦИК не менее 15 минут эфира, региональные — не менее десяти минут эфира, а печатные издания (как федеральные, так и региональные) — не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади.



Законопроект с поправками, посвященными организации опроса, будет рассмотрен профильным комитетом Госдумы на заседании 27 февраля.