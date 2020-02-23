Логинов снялся с последней гонки Чемпионата мира после обысков и скандала

Биатлонист Александр Логинов, оказавшийся накануне в центре скандала, не будет принимать участие в последней гонке Чемпионата мира.

"Последние события вынудили Александра отказаться от гонки", - цитирует ТАСС представителя тренерского штаба сборной России.

Напомним, накануне прошли обыски в отеле, где размещена российская команда, обыскивали номер Логинова, который он занимает вместе с другим биатлонистом Евгением Гараничевым. Полиции стало известно, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

Тренер объяснил, что подошел к трассе во время соревнований, чтобы скорректировать ход гонки и взял чужую аккредитацию, поскольку своей у него не было. Касперович попросил прощения за свой поступок.

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований СБР. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года. На текущем чемпионате мира 28-летний Логинов завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования.