10825 человек, вернувшихся из Китая в Россию, находятся под контролем медиков

04 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
(2005) | Фото: www.newizv.ru

10825 человек, вернувшихся из Китая в Россию, находятся под контролем медиков

Под контролем Роспотребнадзора в связи с коронавирусом остаются 10 тыс. 825 человек, об этом сообщается в информационном бюллетене ведомства.

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск составляет 78 тыс. 769 подтверждённых случаев, за сутки эта цифра выросла на 957, больные выявлены в 28 странах.

Обследование прибывающих из Китая рейсов проводится в Шереметьево, это единственный аэропорт в стране, который принимает самолеты из Поднебесной. Прибывшие проходят через изолированный терминал, где их анкетируют и передают под медицинское наблюдение. Под контролем остаются 10825 человек.

490 граждан Китая изолированы в 127 специально развернутых учреждений, где за ними могут наблюдать медики.

За период мониторинга зарегистрирован 1131 больной, вернувшийся из Китая с признаками ОРВИ. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 – грипп А, 52 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

10825 человек, вернувшихся из Китая в Россию, находятся под контролем медиков

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, карантин, бюллетень



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети