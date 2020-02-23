10825 человек, вернувшихся из Китая в Россию, находятся под контролем медиков

Под контролем Роспотребнадзора в связи с коронавирусом остаются 10 тыс. 825 человек, об этом сообщается в информационном бюллетене ведомства.

Общее число заболевших в мире по состоянию на 08.00 мск составляет 78 тыс. 769 подтверждённых случаев, за сутки эта цифра выросла на 957, больные выявлены в 28 странах.

Обследование прибывающих из Китая рейсов проводится в Шереметьево, это единственный аэропорт в стране, который принимает самолеты из Поднебесной. Прибывшие проходят через изолированный терминал, где их анкетируют и передают под медицинское наблюдение. Под контролем остаются 10825 человек.

490 граждан Китая изолированы в 127 специально развернутых учреждений, где за ними могут наблюдать медики.

За период мониторинга зарегистрирован 1131 больной, вернувшийся из Китая с признаками ОРВИ. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 – грипп А, 52 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция.