04 Сентября 2020
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Быстрые деньги, реклама (2019) | Фото: Накануне.RU

На носки и пену для бритья? Екатеринбуржцы набрали микрокредитов перед 23 февраля

Россияне перед 23 февраля набрали микрокредитов. В списке городов-лидеров Москва, Питер и Екатеринбург.

Средняя сумма предпраздничного займа - 10-11 тыс. руб. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование, проведенное "Юником 24".

При этом более 70% клиентов не будут тратить всю взятую сумму на подарки, а ограничатся лишь 30-50% от оформленной ссуды, говорится в исследовании.

По данным компании, супругу или молодому человеку планируют сделать подарок 80% опрошенных россиянок, сыну - 8%, отцу - 5%, внуку - 5%, любовнику - 2%.

"Среди подарков лидируют строительные материалы, техника, спортивные товары, алкоголь, парфюмерия. Часть клиентов делают свой выбор в пользу впечатлений, покупая билеты на спортивные мероприятия, туристические путёвки", - рассказали эксперты.

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На носки и пену для бритья? Екатеринбуржцы набрали микрокредитов перед 23 февраля

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Теги: микрокредит, 23 февраля



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