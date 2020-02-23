Для истребителя Су-57 создан гиперзвуковой боеприпас

Для истребителя Су-57 создан гиперзвуковой боеприпас. Это малогабаритная внутрефюзеляжная гиперзвуковая ракета.

По данным источников ТАСС, класс боеприпаса - "воздух - поверхность", ракета пока не испытывалась вместе с самолетом-носителем, ее характеристики не раскрываются.

Добавим, что Су-57 самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Первый серийный образец истребителя разбился в декабре в Хабаровском крае.