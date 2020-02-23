"Вирусологи в спортивных костюмах" записали обращение к Зеленскому: "Сами мы местные"

Украинцы, которых президент страны назвал "вирусологами в спортивных костюмах" посли акций протеста, записали обращение к Владимиру Зеленскому.

Напомним, в Полтавской области местные жители взбунтовались против размещения на карантин в местном пансионате эвакуированных из Китая украинцев. Они бросали камни в автобус с туристами и призывали сжечь санаторий, чтобы не допустить распространения заболевания. По некоторым версиям, бунт организовали приезжие из других регионов подстрекатели. Именно это отрицают записавшие обращение трое молодых людей.

Они по очереди заявили, что являются местными жителями, один из них даже "воевал за Украину"