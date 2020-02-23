Чтобы население привыкло к этой мысли. В России объяснили учения НАТО о ядерном ударе

Учения США по отражению ядерного удара России имели целью приучение американцев к такому сценарию решения конфликта. Такое предположение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя прошедшие накануне маневры. Его мнение цитирует РИА Новости.

"Первая цель — привыкание населения к такому невероятному сценарию решения конфликта, как нанесение ядерного удара между Россией и блоком НАТО. Вторая цель — попытка запугать население Европы и оправдать нахождение американских баз на территории европейских стран как гарантов безопасности и защитников на случай ядерного удара со стороны России", — заявил Шерин.

Он подчеркнул, что военная доктрина России предполагает такой сценарий в том случае, если целостности государства угрожает опасность. По мнению парламентария, нанесение ядерного удара по европейским странам является "утопией", поскольку "радиус ядерного заражения коснется России".

"Мы не ведем с Европой никаких конфликтов, в результате которых мы бы наносили по ним ядерный удар", — заметил он.

Шерин считает, что США размышляют на тему ядерного удара, поскольку их территория не подвергалась значительному военному удару.

Ранее в Пентагоне сообщили о проведении учений, сценарий которых предполагал внештатную ситуацию в Европе во время войны с Россией, которая якобы применила ядерное оружие малой мощности против объекта на территории стран НАТО. Во время мероприятий имитировалась реакция Соединенных Штатов и ответ ядерным ударом против российской стороны. Для того чтобы получить представление об "общении во время ядерного кризиса", в них приняли участие конгрессмены.