"Добро пожаловать домой!" Россиян-пассажиров Diamond Princess отправили в карантин на родине. Трое из них больны

Россияне, путешествовавшие на круизном лайнере Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса нового типа, прибыли в Россию, где были немедленно отправлены в карантин. Рейс с восемью эвакуированными прибыл в Казань сегодня ночью, четверо из них, включая одного ребенка - жители Татарстана. Все восемь размещены в городской инфекционной больнице. Там же оказались и лица, осуществлявшие эвакуацию. В карантине им предстоит провести следующие две недели.

Про эвакуированных известно, что трое из них в период нахождения на корабле подхватили опасную болезнь, но течение ее проходит в легкой форме. Все восемь на лайнере общались между собой. Сейчас они размещены в отдельном боксе.

Напомним, на японском лайнере Diamond Princess произошла вспышка коронавируса COVID-19, из 3700 находившихся на борту людей заболели более 200, двое погибли. После двухнедельного карантина, в конце прошлой недели на берег выпустили пассажиров, не заразившихся новым вирусом.