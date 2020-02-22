Тренер Логинова извинился за использование чужой аккредитации

Тренер биатлониста Логинова Александр Касперович объяснил причины использования чужой аккредитации на чемпионате мира в итальянском Антхольце, сообщает "Матч ТВ".

Он сообщил, что подошел к трассе во время соревнований, чтобы скорректировать ход гонки и взял чужую аккредитацию, поскольку своей у него не было. Касперович попросил прощения за свой поступок.

"Я действительно извиняюсь за этот поступок. Нельзя мне было там находиться", - заявил он.

Сегодня утром в отеле, где живут российские биатлонисты, прошли обыски. О них сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. У Александра Логинова и Александра Касперовича изъяли технику. Первичные результаты проверки показали, что улик употребления допинга нет. Ранее глава СБР Владимир Драчев сообщил, что Касперович приехал как турист.

Сборная сегодня взяла четвертое место. Сразу после гонки Логинов сообщил, что задумался о досрочном завершении карьеры.



