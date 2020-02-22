Итальянские полицейские не выявили улик, свидетельствующих о применении допинга Логиновым

Первичные результаты обыска, проведенного итальянскими полицейскими сегодня в отеле российских биатлонистов, свидетельствуют об отсутствии улик о применении допинга, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства РФ в Италии.

Однако расследование пока не закончено. Были изъяты переносной компьютер и телефон биатлониста Александра Логинова и телефон его личного тренера Александра Касперовича для дальнейшей проверки.

Правоохранители не собираются принимать мер по ограничению свободы спортсменов.

Сборная продолжит участвовать в соревнованиях. Напомним, сегодня россияне заняли четвертое место. Италию россияне покинут в соответствии с графиком. До этого времени защищать их права и интересы будет дипломат Генконсульства РФ в Милане. Он будет находиться вместе с командой вплоть до ее отъезда.

Логинов после гонки заявил, что задумался о досрочном завершении карьеры.

Напомним, об обысках сообщил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.