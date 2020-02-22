В Сургуте прошел пикет бывших участников жилищной программы

Сегодня в Сургуте прошел пикет бывших участников жилищной программы. Акция протеста состоялась у торгового центра "Богатырь" в 31 микрорайоне. Его участниками стали около 30 человек. Об этом говорится в группе "Мы правы", передает корреспондент Накануне.RU.

Добавим, что с голодающими сургутянками сегодня встретился заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев. Он попросил женщин прекратить голодовку. Однако стороны так и не пришли к компромиссу.

Напомним, Наталья Комарова намерена 26 февраля работать в Сургуте, в этот день там пройдет открытая встреча с участниками жилищных программ. В департаменте подчеркнули, что о встрече граждане, которые сегодня заявили о голодовке, извещены, каждый из них лично был приглашен на встречу с губернатором.

Аналогичная встреча была проведена в декабре прошлого года. Решения, которые сейчас готовятся в интересах семей – участников жилищных программ, представители региональной власти озвучат в Сургуте 26 февраля. В правительстве Югры надеются на ответные конструктивные действия и предложения от самих участников программы.