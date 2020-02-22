04 Сентября 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Американцы обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Американцы обвинили Россию в кампании по распространению ложной информации относительно вспышки коронавирусной инфекции, сообщает Guardian со ссылкой на американских чиновников.
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В частности, было сказано, что в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram с фейковых аккаунтах распространяются теории о том, что в создании вируса виноваты США и он является биологическим оружием, разработанным ЦРУ.

П информации РБК, заместитель государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер сделал заявление, что организаторы подобных кампаний хотят подорвать доверие к американским институтам власти и отвлекают внимание людей от тех усилий, что принимают врачи по всему миру для борьбы с этой болезнью.

Как сообщало Накануне.RU, о возможной причастности американцев к вспышке коронавируса в России ранее говорили политики, в частности, депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Так, Жириновский назвал эту вспышку атакой биологического оружия США, впрочем, по его словам, в начале эпидемии могут быть виновны и частные фармкомпании из Штатов. "Наверняка замешаны американские фармацевтические фирмы, они зарабатывают. Главная цель — ударить по экономике Китая, подорвать экономическую мощь, поскольку американцы устают уже от противостояния с Китаем. Вторая цель — испытание возбудителей с тем, чтобы можно было в перспективе это использовать и в военных целях", - заявил политик в эфире радио "Говорит Москва".

Аргументы в подтверждение теории про американцев нашел и бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин. "Прямых доказательств, что это была диверсия, нет. Но есть косвенные доказательства. В Китае все дороги ведут в этот Ухань, где началась вспышка. Это крупнейший транзитный узел. Время и место, где все это произошло, настораживают", - заявил эксперт на пресс-конференции в НСН.

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Американцы обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

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Теги: коронавирус, заболевание, вирус, пневмония, Китай



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