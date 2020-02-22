Российский биатлонист Александр Логинов может завершить спортивную карьеру из-за постоянных нападок

Российский биатлонист Александр Логинов после сегодняшней гонки заявил, что задумался о досрочном завершении спортивной карьеры, сообщает ТАСС.

Спортсмен предположил, что нападки на него - попытки ускорить процесс завершения карьеры.

"Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать. Я уже не молодею, может, кому-то от этого станет комфортней", - высказался Логинов. Он добавил, что никогда не скрывался и готов к ежедневным проверкам, но самым болезненным для него стало то, что у него отняли телефон и он не может общаться с семьей, близкими и даже заполнить информацию о своем местоположении в системе ADAMS.

Биатлонист сообщил, что не знает, когда сможет получить назад свой телефон и ноутбук.

Отметим, что россияне взяли четвертое место на эстафете на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Напомним, об обысках сегодня утром сообщил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.