03 Сентября 2020
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Украина, Петр Порошенко, митинг, убегает от людей (2019) | Фото: unian.net

Порошенко приведут на допрос силой - решение суда

Печерский районный суд Киева вынес решение о принудительном приводе на допрос в Госбюро расследований (ГБР) бывшего президента Украины, депутата Рады Петра Порошенко. Его силой должны привести полицейские 28 февраля в 14.00. Решение суда не подлежит обжалованию.
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Также суд назначил на 6 марта еще один принудительный привод олигарха.

Накануне и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова заявила, что Порошенко не явился на допрос 30 раз, в связи с чем уголовные дела продвигаются очень трудно. По двум из них он превысил лимиты неявки.

На Порошенко заведено более 10 уголовных дел. При этом ни в одном из них он не фигурирует в качестве подозреваемого, хотя все дела непосредственно касаются его действий.

По данным "Страны", первый принудительный привод Порошенко касается допроса по делу о его незаконном вмешательстве в работу судебной системы, когда он срочно назначал членов Высшего совета правосудия уже после своего поражения на выборах, а второй - по делу о незаконном назначении им Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

Ранее ГБР заявило, что подозрение Порошенко уже готово.

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Порошенко приведут на допрос силой - решение суда

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Теги: Украина, Петр Порошенко, допрос



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