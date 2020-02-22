Порошенко приведут на допрос силой - решение суда

Печерский районный суд Киева вынес решение о принудительном приводе на допрос в Госбюро расследований (ГБР) бывшего президента Украины, депутата Рады Петра Порошенко. Его силой должны привести полицейские 28 февраля в 14.00. Решение суда не подлежит обжалованию.

Также суд назначил на 6 марта еще один принудительный привод олигарха.

Накануне и.о. главы ГБР Ирина Венедиктова заявила, что Порошенко не явился на допрос 30 раз, в связи с чем уголовные дела продвигаются очень трудно. По двум из них он превысил лимиты неявки.

На Порошенко заведено более 10 уголовных дел. При этом ни в одном из них он не фигурирует в качестве подозреваемого, хотя все дела непосредственно касаются его действий.

По данным "Страны", первый принудительный привод Порошенко касается допроса по делу о его незаконном вмешательстве в работу судебной системы, когда он срочно назначал членов Высшего совета правосудия уже после своего поражения на выборах, а второй - по делу о незаконном назначении им Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

Ранее ГБР заявило, что подозрение Порошенко уже готово.