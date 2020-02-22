Гараничев прокомментировал обыски: "они три дня шли лесом к нам, чтобы прийти перед эстафетой"

Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал прошедшие утром в отеле биатлонистов обыски, сообщает "Матч ТВ".

Он сообщил, что полицейские пришли и показали запрос на итальянском языке. Один из полицейских говорил на английском языке. Также при обысках присутствовала переводчица. Правоохранители никого не впускали к спортсменам, только разрешили вызвать менеджера. Обыск был связан с аккредитацией и допинговым прошлым Александра Логинова. Евгению Гараничеву полицейские сообщили, что к нему нет вопросов.

"Сказали, что дополнительные им доказательства не нужны, так как они полицейские. 19 февраля пришел запрос от IBU. И вот они три дня шли лесом к нам, чтобы дойти именно перед эстафетой", - заявил он.

По его словам, полицейские показали спортсменам запрос на итальянском языке. В документе было написано, что они могут изъять устройства. Гараничев успел написать сообщение личному тренеру и в группу биатлонистов, а потом у него забрали устройства, чтобы скопировать данные.

Гараничев сообщил, что его вещи не трогали, а у Логинова обыскали все, проверяли все документы, не спрашивая разрешения.

"Сказали, что приехали на 20 минут, а в итоге примерно час и 40 минут обыскивали. Логинов больше злился, чем нервничал. Ему дали записать контакты с телефона, чтобы позвонить жене и друзьям, но спрашивали, кто это такие. Про витамины расспрашивали. Даже документы забрали, с которыми мы проходим контроль. И сразу как вошли, взяли винтовки и сложили к двери. Не знаю, чего они побоялись", — высказался спортсмен.

Сегодня на чемпионате мира в Антхольце должны пройти женская и мужская эстафеты. Мужчины начнут гонку в 16.45 по московскому времени. Сборную России представляют Логинов, Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Добавим, что Логинов готовится к гонке, несмотря на инцидент.

В мировом первенстве сборная России завоевала две награды — золотую и бронзовую. Обе медали взял Логинов.

Чемпионат мира в Италии завершится 23 февраля.