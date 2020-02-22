Бил, душил, закопал в снег. В Мурманской области подросток пытался убить ребенка

В городе Кандалакша 15-летнего подростка обвиняют в покушении на убийство малолетнего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Мурманской области.

21 февраля подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика. Когда ребенок потерял сознание, подозреваемый решил, что он умер и закопал его в снегу. Потерпевшего обнаружили случайные прохожие. Они вызвали "скорую". Сейчас ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый был установлен и задержан в кратчайшие сроки. С учетом отрицательных характеристик и жестокости, с которой подросток напал на ребенка, следователи будут ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.