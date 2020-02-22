В Азове при взрыве газа погибли два человека

Сегодня в Азове в одной из квартир дома по ул. Павлова взорвался газ, в результате которого погибли два человека, и получила травмы женщина. Ее госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают все экстренные службы, также на место ЧП выехал руководитель регионального отделения СКР Аслан Хуаде.