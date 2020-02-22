03 Сентября 2020
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уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

Замглавы Надымского района подозревается в растрате в особо крупном размере

Заместителя главы Надымского района подозревают в растрате имущества в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ.

Сообщается, что растрата была совершена при пособничестве руководителя коммерческой организации. Дело также возбуждено в отношении руководителя компании "Экспертгрупп" по ч.5 ст.33 ч.4 ст.160 УК РФ (пособничество в растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По информации следствия, в прошлом году замглавы Надымского района вступил в преступный сговор с руководителем управления капитального строительства и капитального ремонта, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело. Сотрудников муниципального учреждения заставили подписать несоответствующие действительности акты приемки выполненных работ по благоустройству по благоустройству площади массовых мероприятий города и бульвара "Стрижова".

Работы велись в рамках исполнения муниципального контракта, который был заключен с "Экспертгрупп". Сумма контракта превысила 29 млн руб.

После того, как должностные лица заставили сотрудников подписать акты приемки, они составили и подписали подложные документы о стоимости выполненных работ и направили их в департамент заявок о расходовании субсидий, чем обеспечили получение денежных средств. Руководитель "Экспертгрупп", а также сотрудники компании оказывали содействие в совершении преступления. Поступившую субсидию в размере 29 млн руб. руководитель "УКСиКР", реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого вверенного имущества, действуя группой лиц по предварительному сговору с заместителем Главы МО Надымский район, выплатил коммерческой организации. В результате бюджету Надыма и Ямала был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

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Замглавы Надымского района подозревается в растрате в особо крупном размере

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Теги: уголовное дело, растрата, замглавы надымского района



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Развитие сюжета:

Ранее 25.02.2020 10:13 Мск Арестован замглавы Надымского района, которому вменяют растрату десятков миллионов

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