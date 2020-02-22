В Москве осудили США за проработку сценария ядерного удара по России

Москва осудила США за проработку сценариев нанесения ядерного удара по России, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"Мы осуждаем такого рода действия, поскольку, во-первых, они явно демонстрируют готовность Вашингтона идти по пути конфронтации и двигаться в направлении дальнейшего снижения порога применения ядерного оружия",- заявил он изданию, отметив, что США затевают крайне опасную игру, и, напомнив, что Россия допускает применение ядерного оружия только в исключительных случаях.

К такому случаю относится нападение на РФ с применением любого вида оружия массового уничтожения или когда осуществлена агрессия с применением обычных вооружений такого масштаба, что под угрозой оказывается само существование российского государства.

Других сценариев применения РФ ядерного оружия не существует, добавил Сергей Рябков, добавив, что формула о том, что в ядерной войне нет победителей известна еще с советских времен и то, что американцы не желают подтверждать эту формулу, говорит о том, что Вашингтон продолжает разрабатывать сценарии применения ядерного оружия.

Напомним, ранее американцы провели учения. По сценарию Россия будто бы ударила по Европе ядерным оружием. В учениях участие принял министр обороны США Марк Эспер, а также конгрессмен-республиканец от штата Небраска Джефф Фортенберри.