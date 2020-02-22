03 Сентября 2020
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Александр Логинов (2019) | Фото: instagram.com/loginovteam

"Вломились, забрали оружие". Александр Логинов прокомментировал утренние обыски

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал обыски в отеле биатлонистов, которые провели сегодня утром итальянские полицейские. Видеокомментарий опубликовал в своем Instagram комментатор Дмитрий Губерниев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Проснулись от того, что они вломились в дверь. Сами открыли, забрали сразу оружие, видимо как у особо опасных преступников", - сообщил биатлонист.

"Чтобы не отстреливались русские биатлонисты", - сыронизировал комментатор.

"Просили сидеть на месте. В одних трусах мы смотрели, как они проверяли вещи мои. Потом я попросил, чтобы более компетентный переводчик пришел. Это наш менеджер Екатерина. Она пришла. В документах они проверили это был запрос от IBU. Какое-то недоверие от IBU. Видимо им так нужно было. Забрали компьютер, какие-то личные вещи, телефон, это больше всего меня расстраивает", - заявил спортсмен.

Сегодня на чемпионате мира в Антхольце должны пройти женская и мужская эстафеты. Мужчины начнут гонку в 16.45 по московскому времени. Сборную России представляют Логинов, Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Добавим, что Логинов готовится к гонке, несмотря на инцидент.

В мировом первенстве сборная России завоевала две награды — золотую и бронзовую. Обе медали взял Логинов.

Чемпионат мира в Италии завершится 23 февраля.

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"Вломились, забрали оружие". Александр Логинов прокомментировал утренние обыски

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Теги: Александр Логинов, обыски, биатлон, допинг



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