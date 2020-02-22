ТАСС: обыски у Логинова прошли из-за подозрений в допинге

Министр спорта РФ Олег Матыцин поручил срочно запросить у СБР всю информацию об обысках в отеле российских биатлонистов и об обстоятельствах, которые к ним привели, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минспорта РФ.

В ведомстве напомнили о презумпции невиновности и сообщили, что находятся в оперативном контакте с посольством России в Италии. Министерство спорта продолжит защищать чистых спортсменов и принимать строгие меры по отношению к спортсменам, вина которых в нарушении антидопинговых правил доказана.

От дальнейших комментариев до появления детальной информации о причинах инцидента в Антхольце Минспорта отказывается.

ТАСС со ссылкой на отделение Корпуса карабинеров автономной провинции Больцано сообщило, что обыски были проведены по ордеру прокуратуры Больцано. Спортсмена Александра Логинова подозревают в употреблении допинга. Следственные действия продолжаются.

Как сообщил изданию глава СБР Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Кроме того полиция совместила старые допинговые дела Логинова с новым разбирательством.

Сам Александр Логинов готовится к эстафетной гонке, несмотря на этот инцидент. Он поблагодарил своих фанатов за поддержку.

Напомним, об обысках сообщил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Добавим, что сегодня на чемпионате мира в Антхольце должны пройти женская и мужская эстафеты. Мужчины начнут гонку в 16.45 по московскому времени. Сборную России представляют Логинов, Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

В мировом первенстве сборная России завоевала две награды — золотую и бронзовую. Обе медали взял Логинов.

Чемпионат мира в Италии завершится 23 февраля.