Зеленский пообещал наказать "заказчиков и организаторов" бунта в Новых Санжарах

03 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Антиуханьские протесты под Полтавой (2020) | Фото: 24 канал

Зеленский пообещал наказать "заказчиков и организаторов" бунта в Новых Санжарах

Украинский президент Владимир Зеленский выступил со специальным обращением в связи с эвакуацией украинцев из китайского Уханя и связанным с этим бунтом в Новых Санжарах против размещения их в поселке на карантин.

Он пообещал, что "заказчики и организаторы понесут ответственность". Ранее он также заявил, что обстановку накаляют некие политические силы, но не назвал их.

При этом Зеленский связал бунт в Новых Санжарах с протестами против распродажи земли, которую он, как и обещал Западу, усиленно проталкивает (сейчас, несмотря на недовольство общества, рассматриваются поправки для принятия закона во втором чтении), хотя против этого выступают около 70% украинцев. То есть украинский президент попытался усилить свою позицию, но косвенно возложил ответственность за беспорядки на большинство украинцев.

Интересно, что он не обошел вниманием вопиющий случай в Винниках Львовской области, где начиналась паника по поводу возможного размещения в местном госпитале эвакуированных из Уханя. Сеть облетели кадры, как персонал больницы на радостях, что к ним не везут украинцев, запел... гимн Украины. Но Зеленский ни словом не осудил это, а лишь заявил, что в гимне ключевые слова - это "покажем, что мы, братья, казацкого рода".

Участие раскольников в протестах под Полтавой и Тернополем Зеленский не упомянул, хотя это может вывести на интересантов беспорядков.

Глава МВД Арсен Аваков заявил в телеэфире, что протесты под Полтавой и Тернополем координировались. Он пообещал арестовать еще несколько человек, участвовавших в бунте.

Как ранее сообщало Накануне.RU, после бунта в Новых Санжарах заведено пять уголовных дел. Задержанным грозит до 14 лет. В ходе беспорядков пострадали 9 полицейских.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зеленский пообещал наказать "заказчиков и организаторов" бунта в Новых Санжарах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, эвакуация из Китая, Новые Санжары, Владимир Зеленский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.02.2020 09:28 Мск Минздрав Украины запретил передачу еды эвакуированным из Уханя
Ранее 23.02.2020 10:45 Мск "Вирусологи в спортивных костюмах" записали обращение к Зеленскому: "Сами мы местные"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.02.2020 17:55 Мск Задержанным при бунте в Новых Санжарах грозит до 14 лет
Ранее 21.02.2020 12:32 Мск "Сожгите этот санаторий к чертовой матери!": свидетельства очевидца в Новых Санжарах
Ранее 21.02.2020 09:55 Мск "Как поменять национальность?" Эвакуированные из Уханя украинцы закрывали своими телами детей от летящих камней
Ранее 21.02.2020 08:20 Мск Украинцы закидали камнями автобус с женщинами и детьми, эвакуированными из Уханя из-за коронавируса
Ранее 20.02.2020 21:38 Мск В Новых Санжарах побоище. Поселок жестоко "зачищен"
Ранее 20.02.2020 16:34 Мск "Не в тот самолет попала ракета". Эвакуированные из Уханя украинцы в шоке от приема на родине
Ранее 20.02.2020 16:16 Мск Из санатория под Полтавой, куда везут эвакуированных из Уханя украинцев, уволилась часть персонала
Ранее 20.02.2020 12:25 Мск Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами Зеленский отправил в Харьков
Ранее 20.02.2020 10:32 Мск Под Полтавой произошли столкновения с полицией. Жители протестуют против размещения эвакуированных украинцев из Уханя
Ранее 20.02.2020 09:41 Мск Самолет, эвакуировавший из Китая украинцев, кружит над Харьковской областью

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети