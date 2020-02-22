Зеленский пообещал наказать "заказчиков и организаторов" бунта в Новых Санжарах

Украинский президент Владимир Зеленский выступил со специальным обращением в связи с эвакуацией украинцев из китайского Уханя и связанным с этим бунтом в Новых Санжарах против размещения их в поселке на карантин.

Он пообещал, что "заказчики и организаторы понесут ответственность". Ранее он также заявил, что обстановку накаляют некие политические силы, но не назвал их.

При этом Зеленский связал бунт в Новых Санжарах с протестами против распродажи земли, которую он, как и обещал Западу, усиленно проталкивает (сейчас, несмотря на недовольство общества, рассматриваются поправки для принятия закона во втором чтении), хотя против этого выступают около 70% украинцев. То есть украинский президент попытался усилить свою позицию, но косвенно возложил ответственность за беспорядки на большинство украинцев.

Интересно, что он не обошел вниманием вопиющий случай в Винниках Львовской области, где начиналась паника по поводу возможного размещения в местном госпитале эвакуированных из Уханя. Сеть облетели кадры, как персонал больницы на радостях, что к ним не везут украинцев, запел... гимн Украины. Но Зеленский ни словом не осудил это, а лишь заявил, что в гимне ключевые слова - это "покажем, что мы, братья, казацкого рода".

Участие раскольников в протестах под Полтавой и Тернополем Зеленский не упомянул, хотя это может вывести на интересантов беспорядков.

Глава МВД Арсен Аваков заявил в телеэфире, что протесты под Полтавой и Тернополем координировались. Он пообещал арестовать еще несколько человек, участвовавших в бунте.

Как ранее сообщало Накануне.RU, после бунта в Новых Санжарах заведено пять уголовных дел. Задержанным грозит до 14 лет. В ходе беспорядков пострадали 9 полицейских.