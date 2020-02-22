Итальянские полицейские проводят обыски в отеле сборной России по биатлону

В отеле сборной России по биатлону идут обыски. Об этом в своем Instagram сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Губерниева изъят компьютер и телефон биатлониста Александра Логинова. Комментатор сообщил, что силовики нагрянули в 6.00, разбудив спортсменов. Также итальянских полицейских заинтересовал тренер Александр Касперович.

По данным "РИА Новости" обыски также проходили в номере Евгения Гараничева.

Добавим, что сегодня на чемпионате мира в Антхольце должны пройти женская и мужская эстафеты. Мужчины начнут гонку в 16.45 по московскому времени. Сборную России представляют Логинов, Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Напомним, в мировом первенстве сборная России завоевала две награды — золотую и бронзовую. Обе медали взял Логинов.

Чемпионат мира в Италии завершится 23 февраля.